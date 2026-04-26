رسالة حسام حسن للاعبين .. قصة هدف سجّله عبدالحليم علي من خارج الحسابات

كشف عبدالحليم علي عن تفاصيل نزوله إلى أرض الملعب وتسجيله هدفًا في مباراة ودية تحت قيادة حسام حسن.

وقال عبدالحليم: "حسام حسن كان بيوجّه رسالة للاعبين إن كرة القدم اجتهاد وتعب".

وأضاف: "كنا بنلعب مباراة ودية خلال معسكر، وكان الكابتن حسام بيدرب اللاعبين. الأهداف تأخرت شوية، وهو بره ما كانش ساكت".

وتابع: "قال لي: انزل. قلت له: أقوم فين؟ قال لي: انزل. وفعلاً نزلت، رغم إني ما كنتش مرتاح، ولعبت وسجلت هدف".

واستكمل: "هو في النهاية كان عايز يبعث رسالة للّاعيبة إن كرة القدم اجتهاد وتعب وشغل داخل الملعب، وإن حتى اللاعب الكبير أو صاحب الخبرة لازم يشتغل ويجتهد".

وأضاف: "نزلت عملت شغلي، اتحركت كويس، وقفت في المكان الصح، ووسّعت اللعب لزمايلي. وفي كرة عرضية وصلت لي، سجلتها برأسي".

وأوضح: "طبعًا الرسالة وصلت، ولازم توصل، لأنها طريقة تحفيز وتنبيه للاعبين إنهم يشتغلوا أكتر ويجتهدوا".

وعن انضمامه إلى نادي الزمالك، قال عبدالحليم: "خالد الغندور كان قريب مني جدًا وبيساندني، والجيل ده كله ساعدني إني أوصل لهداف الزمالك التاريخي".

وتابع: "الإنجاز ده ما تحققش لوحدي، ده كان بفضل دعم زملائي والجهاز كله. اللقب ده مش بتاعي لوحدي، ده بتاع الفريق كله، وأي بطولة كنا بنحققها كانت باسم نادي الزمالك".

وأكد: "أنا بحمد ربنا وبشكره، لأن الأرزاق بيد الله. عمري ما كنت متخيل إني أكون الهداف التاريخي، لأنه لقب كبير جدًا".