10 سنوات من الإنجاز.. طفرة غير مسبوقة في الشباب والرياضة بعهد الرئيس السيسي

ما بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.



ومن ضمن المجالات التي عملت الدولة عليها في عهد الرئيس السيسي مجالي الشباب والرياضة وذوي الهمم وشهد المجالان طفرة غير مسبوقة سواء كانت في البنية التحتية او الاهتمام بدعم الأبطال ماديا ومعنويا لتحقيق مزيد من الميداليات المتنوعة في كافة الألعاب وجميع البطولات والمحافل القارية والدولية.



مصر تمتلك بنية تحتية عالمية

فمصر الآن تحتضن مدنًا رياضية عالمية مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي على مساحة 92 فدانًا بتكلفة قدرها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية على مساحة 468 فدانًا.

بجانب إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة اكثر من 5612 مشروعًا خلال الفترة من 2014 إلى سنة 2024.

الاستثمارات في مجالي الشباب والرياضة

وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة 13.7 مليار جنيه، وحجم الدعم المنصرف لرعاية النشء والشباب 1.6 مليار جنيه، القيمة الاستثمارية لمشروعات BOT بمراكز الشباب 3 مليارات جنيه، والقيمة الاستثمارية لمشروعات BOT بالأندية الرياضية 6 مليارات جنيه

والقيم الاستثمارية للمشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية 3.9 مليار جنيه، القيم الاستثمارية لشركات مزاولة الخدمات الرياضية 3.3 مليار جنيه، تقديرات استثمارات القطاع الخاص في الأندية الصحية واللياقة البدنية 7 مليارات جنيه، عوائد السياحة الرياضية مليار جنيه.



مشاريع الاكتشاف ودعم الأبطال

أيضا المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية الناشئة "كابيتانو مصر"، في 13 محافظة في المرحلتين، 46 ألف لاعب تم اختبارهم.

وتم تنفيذ مشروع بحثي لاستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية.

وتواجد الأبطال المصريين على منصات التتويج العالمية بعد حصد أكثر من 3000 ميدالية متنوعة بين "ذهب، وفضة، وبرونز" بالبطولات والدورات والدولية والعالمية والقارية والعربية، وعلى مستوى الأبطال البارالمبيين تم تحقيق 584 ميدالية متنوعة بين "ذهب، فضة، برونز" حصل عليها 350 لاعبا بارالمبيا.

كما قدمت مصر تجربة فريدة وناجحة بكل المقاييس في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بعد تنظيم ما يقرب من 325 بطولة دولية وقارية وعربية.

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن إنجازات 10 سنوات

وعن ملفي الشباب والرياضة تحديدا ، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملخصا عن ملف عمل الوزارة والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة شاركت في تلبية رؤية القيادة السياسية للوصول إلى رؤية مصر 2030، معلقا: تمكنا من تنظيم فعاليات مهمة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وأشار الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان، مضيفا: منذ تولي الرئيس السيسي وكان هناك اهتمام خاص بملف ذوي الهمم؛ لإحداث المعادلة وتوفير حياة كريمة لهم.

واستكمل الدكتور أشرف صبحي قائلا: هناك العديد من المبادرات التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي وعلى رأسها «أولمبياد الطفل المصري، إبداع للجامعات والشباب، دوري مراكز الشباب وتوظيف نحو أكثر من 15 ألف إلكترونيا عبر منصة توظيف إلكترونية».

واختتم الدكتور أشرف صبحي: كلنا في خدمة بلدنا ومدركين بقضايا الشباب وهناك تحديات يمر بها العالم، ونسابق الزمن لاستحداث طرق التفكير والتطور التكنولوجي.