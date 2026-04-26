نجم الزمالك السابق: مباراة إنبي اختبار صعب ولا تقل أهمية عن لقاء بيراميدز

أكد عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق أن المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم أمام فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز صعبة على الفارس الأبيض في حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقال عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من وجهة نظري أن مباراة فريق إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز تعد اختبار صعب للزمالك ولا تقل أهمية عن لقاء بيراميدز".



وتابع نجم الزمالك السابق:" فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض في ظل الظروف الصعبة حالياً وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة".