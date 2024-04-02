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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الأهرام": مصر تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني بأداء السيسي اليمين الدستورية

جريدة الأهرام
جريدة الأهرام

 ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني والعطاء والإنجازات المتواصلة مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لتولي فترة جديدة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وذلك من أجل استكمال مسيرة المشروع الوطني للنهضة الشاملة وترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "مرحلة جديدة من العمل الوطني"- أنها مرحلة جديدة يقودها الرئيس السيسي وسط تحديات عديدة داخلية وخارجية، مع استمرار الصراعات في الشرق الأوسط وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الأزمات في بعض الدول العربية خاصة على حدود مصر المباشرة، كذلك استمرار الأزمات العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

ونوَّهت الصحيفة بأنه وسط هذه التحديات يقود الرئيس السيسي سفينة الوطن إلى بر الأمان من أجل بناء مصر الحديثة واستكمال مشروع النهضة الذي انطلق في عام 2014، وجسدته الإنجازات المختلفة على أرض الواقع في كافة المجالات، وآلاف المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر من بنية أساسية حديثة لم تشهدها مصر منذ عقود أو مشروعات ضخمة في الزراعة واستصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء لتعزيز الأمن الغذائي المصري، كما جسدها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية وتحول مصر إلى اقتصاد واعد جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وكان آخرها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية وترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وبيَّنت الصحيفة أنه في ظل المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس السيسي للنهضة الشاملة فإن المواطن هو الغاية من التنمية، ومحور العمل الوطني من أجل الارتقاء بمستوى حياته في كافة المجالات، سواء الصحية أو التعليمية أو التنموية أو الخدماتية، وهو ما عكسته الإنجازات الضخمة التي تحققت في مجال القضاء على العشوائيات أو المبادرات الصحية المختلفة وتوفير التأمين الصحي لكل المواطنين أو مشروع القرن "حياة كريمة" الذي أحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة الريف المصري في كافة المجالات.

وأكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي يبدأ ولايته الجديدة وعينه على المواطن وتخفيف الأعباء عنه نتيجة للتحديات الاقتصادية المختلفة، كذلك تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها، إضافة إلى تعزيز شراكات مصر الاقتصادية مع كافة دول العالم في إطار دبلوماسية التنمية، كذلك تعزيز الدور الإقليمي لمصر في دعم القضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية.

ونوَّهت الصحيفة بأن مصر تدخل مرحلة جديدة من العمل الوطني في إطار التكاتف بين الدولة والمواطنين من أجل استكمال بناء مصر الحديثة.

 

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