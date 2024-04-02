السيسي: أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية خياري الأول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي اعلنتموها جلية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم هو خياري الأول وفق أي اعتبار".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: "اتبعنا نهج المصارحة والمكاشفة بشان كل القضايا والتحديات التي واجهتنا وأؤكد ان تماسك الكتلة الوطنية ووحدة الشعب هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها ".

و تابع الرئيس السيسي: "لعل السنوات القليلة الماضية اثبتت ان طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وان تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابي والأزمات العالمية المفاجئة والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث ".

