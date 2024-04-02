رئيس مجلس النواب: الرئيس السيسي حرص على مساندة المرأة والشباب

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الوطن شهد تحت قيادة الرئيس السيسي تغييرات ملموسة، حيث سعى الرئيس السيسي لترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية مساندة المرأة والشباب والنهوض بمكانتهما في المجتمع.



وأضاف “جبالي” خلال كلمته بحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، أن الرئيس السيسي حرص أيضًا على إصلاح النظام الاقتصادي رغم كل التحديات التي واجهت البلاد.



وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية حرص الرئيس السيسي على توفير له كافة سبل الدعم.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.