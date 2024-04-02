مكتب نتنياهو: الوساطة المصرية تقدم مقترحا جديدا وننتظر رد حماس

أكد مكتب نتنياهو، أن الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة بشأن قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال مكتب نتنياهو: “خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس”.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه يدرك حجم صعوبات الأوضاع في غزة.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، على سعى الحكومة لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية لإغاثة أبناء شعب فلسطين.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تتفهم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه بدأ بالضغط مع الشركاء لإفراج إسرائيل عن الأموال المحتجزة من قِبل الاحتلال.