نتنياهو: عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في غزة

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، :" عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتم تقديمه إلى حماس"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو:" نواصل بذل الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإعادتهم".

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه يدرك حجم صعوبات الأوضاع في غزة.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، على سعى الحكومة لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية لإغاثة أبناء شعب فلسطين.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تتفهم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه بدأ بالضغط مع الشركاء لإفراج إسرائيل عن الأموال المحتجزة من قِبل الاحتلال.