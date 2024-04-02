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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو : يضحي بأبنائنا

يعالون
يعالون

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو  معتبرًا أنه يريد إطالة أمد الحرب لينقذ نفسه. 
وذكر يعالون أن نتنياهو يضحي بأبنائنا وبناتنا من المختطفين لصالح بقائه السياسي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ويدعم موشيه يعالون  المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين بعودة الأسرى.

وشاركهم أمس بالانضمام إليهم في خيمة خارج الكنيست، البرلمان، في اليوم الثاني من مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أربعة أيام تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  وإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن وإلغاء عطلة الكنيست .

وقال الجيش الإسرائيلي إن 600 جندي لقوا حتفهم منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، بينما لا يزال 135 رهينة محتجزين في غزة بعد 178 يوما من الحرب.

اجراء انتخابات مبكرة إطلاق سراح الرهائن موشيه يعالون

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