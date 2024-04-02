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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل حلول عيد الفطر المبارك .. قافلة صندوق تحيا مصر تنطلق لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

صدى البلد

في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، أطلق صندوق تحيا مصر ظهر يوم الإثنين القافلة الرابعة لإغاثة أهل غزة، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الغذائية وكافة الاحتياجات الأساسية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيمانًا بأهمية التضامن الإنساني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، صرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تتضمن 94 شاحنة بها أكثر من 1504 طن، شملت شاحنات طبية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، كما تضمنت العكازات، والكراسي المتحركة، وتأتي هذه المساعدات في وقت حرٍج يمرّ به الشعب الفلسطيني، حيث يعاني من حصار خانٍق ونقصٍ حادّ في المستلزمات الطبية، خاصةً احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعدّون من الفئات الأكثر تضررًا.

وفي السياق ذاته، أكد عبد الفتاح، أن قافلة صندوق تحيا مصر تتضمن أيضًا كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية الجافة مثل الدقيق، والحبوب، والبقوليات، والزيوت، والجبن، والألبان، والتمور، والأغذية المعلبة، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر وغيرها، من المواد التي تُشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي،
كما تضمنت القافلة المنظفات، وأدوات العناية الشخصية، والبطاطين، والأغطية التي تُساعد في توفير الدفء، خاصةً في فصل الشتاء، والخيام التي تميز بسهولة التركيب ومقاومة للظروف الجوية القاسية، وبالقافلة كل ما من شأنه التخفيف من حدة الأزمة.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة تحتوي على كميات كبيرة من ملابس العيد للأطفال والأسر النازحة، بالإضافة إلى بعض الهدايا والألعاب، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة المُباركة، وشدّد على أن أطفال غزة هما محور اهتمام القافلة، حيث تضمنت ألبان حديثي الولادة وأغذية الرضع، وعلاج وأدوية الأطفال، وحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أنّ المساعدات تُرسل من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتُوزّع وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

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