غير مقصود.. أول تعليق من نتنياهو على استهداف فريق إغاثي أجنبي في غزة

قال رئيس وزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مقتل فريق إغاثي أجنبي في غزة كان حادثا مأساويا وغير مقصود.

وأكد نتنياهو أنه يتم التحقيق في حادثة استهداف موظفي الإغاثة و"سنفعل كل شيء حتى لا تتكرر".

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الغارة الجوية التى استهدفت موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزى العالمى "وورلد سنترال كيتشن"، مما أسفر عن مقتل ٧ أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.



وأكدت مصر رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل فى استهداف المنظمات العاملة فى المجال الانسانى، والتى تقوم بدور حيوى ورئيسى فى مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، دون محاسبة أو تحمل للمسئولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية الي قطاع غزة موضع التنفيذ، مشدده علي أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التى يتفق عليها الضمير العالمى، سيؤدي الي المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولى الذى يقف عاجزاً أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات.