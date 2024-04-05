أخبار التكنولوجيا|شكاوي من مشكلة جديدة في هواتف سامسونج .. فيفو تطلق موبايل جديد بإمكانات جبارة ..واتساب يطرح 5 ميزات مهمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شحن خارق وإمكانات جبارة.. فيفو تطلق موبايل جديد ينافس الهواتف الرائدة
أعلنت شركة فيفو Vivo، عن العضو الثالث ضمن عائلة V30 متوسطة الفئة، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.
موبايل Realme مكسر الدنيا.. وحش الميزانية اتباع في دقيقة واحدة
طرحت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة والعاملة بشبكة 5G، رسميا للبيع في السوق بعد أسابيع من الترقب، ويبدو أنه حقق نجاحا باهرا بعد أن اكتسب شعبية كبيرة منذ صدوره.
"التاتش باظ".. تحديث مدمر لهواتف Galaxy وسامسونج تكشف السبب وإصلاحه
بدأت سامسونج Samsung، في طرح تحديث واجهة المستخدم الجديد OneUI 6.1، لهواتف سلسلة Galaxy S23، في أواخر شهر مارس الماضي، ومنذ الحصول عليه اشتكي العديد من المستخدمين من وجود مشكلة بأهم مزايا بالهاتف.
اعرف الجديد قبل الكل.. واتساب يطرح 5 ميزات مهمة قريبا
يستعد تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة “ميتا” لطرح العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، والتي تعد بجعل المحادثات ومشاركة التحديثات وإدارة الدردشات أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
إنفينيكس تقلب الموازين.. هاتف جديد قابل للطي أرخص من سامسونج
تخطط شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية الصينية الشهيرة للهواتف الذكية والمعروفة بأسعارها المعقولة، لإطلاق هاتف جديد بسعر رخيص وتصميم يأتي لأول مرة ضمن خطوط إنتاجها.
خصم رهيب لن يتكرر.. أرخص موبايل شاومي تشتريه في العيد
ريدمي 12C من أفضل الهواتف المميزة التي قدمتها شركة شاومي، بل وأرخصها أيضا حيث يحتوي على مواصفات رائعة تنافس معظم الهواتف في هذه الفئة السعرية، فهو يجعلك تحصل على أداء قوى وإمكانات ممتازة مقابل سعر رخيص.
هتوفر 9900 جنيها.. خصم لا يصدق على أفخم موبايلات سامسونج
يعد هاتف سامسونج Galaxy A25، من الهواتف الذكية المميزة في فئة الأجهزة المتوسطة منخفضة التكلفة، حيث يقدم مجموعة من الميزات الجذابة بأسعار تنافسية، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، حصل جوال Galaxy A25 على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال لسطور التالية.