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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

"التاتش باظ".. تحديث مدمر لهواتف Galaxy وسامسونج تكشف السبب وإصلاحه

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra

بدأت سامسونج Samsung، في طرح تحديث واجهة المستخدم الجديد OneUI 6.1، لهواتف سلسلة Galaxy S23، في أواخر شهر مارس الماضي، ومنذ الحصول عليه اشتكي العديد من المستخدمين من وجود مشكلة بأهم مزايا بالهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اشتكي عدد من مستخدمي سلسلة Galaxy S23، من أنهم لم يعدوا قادرين على استخدام وظيفة اللمس بشكل صحيح على أجهزتهم، حيث تسبب التحديث الذي أرسلته سامسونج لهواتفها الرائدة، في تعطيل خاصية "التاتش" بمجرد تثبيته.

 

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وعلى وجه التحديد، لا تسجل شاشة اللمس الموجودة على هذه الأجهزة الأوامر التي يقوم المستخدم بإدخالها في كل مرة يستخدم بها الهاتف، وأوضح بعض المستخدمين أنه يتعين عليهم النقر عدة مرات لتسجيل اللمسة، على الرغم من وجود مشكلة بـ وظيفة اللمس، إلا أن القلم S Pen يعمل بشكل فعال ويمكن للمستخدمين تشغيل الهاتف باستخدامه.

وشارك العديد من مستخدمي هواتف Galaxy S23 Ultra، مشكلاتهم في منتديات مجتمع "سامسونج" الرسمية، ولاحظ جميعهم أن المشكلة التي كانوا يواجهونها بدأت تظهر بعد التحديث مباشرة، ولا تواجه جميع الوحدات نفس المشكلات، حيث تفتقد البعض منها خاصية اللمس، والبعض الآخر لا يستجيب نهائيا.

وعلى الرغم من صعوبة معرفة العدد الدقيق للوحدات التي تواجه المشاكل، إلا أن هناك العديد من الشكاوي على الإنترنت، تشير إلى أن المشكلة تكمن في وظيفة "اللمس" بالشاشة مما يجعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام إلى حد ما.

والجدير بالذكر أن إعادة تشغيل الهاتف لا تحل المشكلة، حيث أبلغ المستخدمون أن مستشعر بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة لا يعمل، فيما اشتكي آخرون من أن هاتف S23 Ultra لم يعد يستجيب للمس، بينما يظل قلم S Pen يعمل.

Galaxy S23 Ultra

سامسونج تعترف بالمشكلة ولكنه خطأ جوجل

وردا على الشكاوي التي تقدم بها عدد من المستخدمين، اعترفت شركة سامسونج بالمشكلة، ولكنها ارجعت السبب في تعطيل وظيفة "اللمس" على هواتف Galaxy S23، إلى شركة "جوجل" وليس التحديث الخاص بها.

وأكدت الشركة الكورية، أن هذا خطأ "جوجل" إلى حد كبير، حيث يبدو أن المشكلة ناجمة عن خلاصة Discover الخاصة بتطبيق جوجل، والتي يمكن أن تظهر على الشاشة الرئيسية في أقصى اليسار.

وتقول سامسونج إن جوجل على علم بالمشكلة وتعمل على حلها في الوقت الحالي، وإلى أن يحدث ذلك، تقدم سامسونج حلا مؤقتا للمستخدمين المتأثرين، حيث يتعين عليهم مسح بيانات تطبيق جوجل، ثم إعادة تشغيل أجهزتهم، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستعمل شاشة اللمس بسلاسة مرة أخرى.

سامسونج Samsung Galaxy S23 وظيفة اللمس هواتف Galaxy S23 Ultra جوجل

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