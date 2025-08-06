تسريب صور فولكس فاجن T-Roc 2 موديل 2025 الجديدة

تتواصل التسريبات الخاصة بالجيل الثاني من فولكس فاجن تي-روك، وهذه المرة ظهرت صور حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف النقاب عن مظهر جديد أكثر فخامة وأناقة.

في الواجهة الأمامية، نجد مصابيح أمامية نحيفة متصلة بشريط إضاءة LED، مستوحاة بوضوح من طرازات جولف الجديدة، مما يضفي على السيارة طابعًا عصريًا جريئًا.

كما يتميز المصد الأمامي بفتحات تهوية كبيرة بنمط قرص العسل وزخارف على شكل بوميرانج تضيف لمسة رياضية بارزة.

خلفية عمودية وشريط إضاءة بتصميم تيجوان

أما في الجهة الخلفية، فيبرز تصميم عمودي أنيق مع شريط إضاءة ممتد أفقيًا، شبيه بما رأيناه في سيارات تيجوان وتاوس الحديثة.

ويتميز الصدام الخلفي بخطوط انسيابية نظيفة، خالية من فتحات العادم المرئية، ما يعزز الطابع البيئي والبساطة في التصميم.

رغم أن الصور لم تظهر المقصورة الداخلية بالكامل، إلا أن النظرة السريعة كشفت عن لوحة قيادة رقمية مستقلة، وعجلة قيادة محسنة.

إلى جانبها، يظهر نظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا، مستوحى من سيارات ID الكهربائية مثل ID.7 وID.Buzz، ما يدل على تحول رقمي متسارع في مقصورة تي-روك.

منصة MQB Evo وتقنيات جولف في قلب تي-روك

من المتوقع أن تبنى السيارة على منصة MQB Evo الحديثة، ما يجعلها شديدة القرب من طراز فولكس فاجن جولف 2025. وبهذا، يتوقع أن تتشارك السيارتان في مجموعة من المحركات، بما في ذلك المحركات الهجينة المعتدلة (MHEV) والهجينة القابلة للشحن (PHEV).

لم تكشف التفاصيل الرسمية بعد، لكن من المرجح أن يتم الإعلان عنها خلال معرض ميونيخ للسيارات الشهر المقبل.

من الملاحظات البصرية اللافتة في التصميم الجديد السقف الأسود المتباين، والأعمدة الأمامية المتناسقة، والعجلات الانسيابية الجديدة.

كذلك، تمنح قضبان السقف الفضية ولمسة الكروم على الأعمدة الخلفية مظهرًا راقيًا، ما يعكس رغبة فولكس فاجن في الارتقاء بفئة سيارات الكروس أوفر المدمجة.