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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للشيف نادية السيد... طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
آية التيجي

في عالم الحلويات، تعتبر كيكة البراونيز من أشهر وألذ الحلويات بالشوكولاتة، خاصةً عندما تُعد بوصفة سهلة وسريعة.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة بوصفتها المثالية، والتي تعتبر مزيجا من الطراوة والنكهة العُميقة للشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

مقادير وصفتها:

226 جرام زبدة (حوالي كوب واحد)

4 بيضات

⅔ كوب دقيق (85 جرام)

½ كوب كاكاو خام (48 جرام)

3 ملاعق كبيرة زيت (حوالي 30 جرام)

1½ ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سكر (اختياري حسب الرغبة - لم يُذكر لكن عادة موجود)  

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

خطوات التحضير:

ـ سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 175°C، حضري صينية مربعة مقاس 20 سم أو ما يشابهها.

ـ أذيبي الزبدة في وعاء، ثم أضيفي السكر (إن وُجد)، والبيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق.

ـ أضيفي زيت الفانيليا والكakao تدريجيًا، وقلّبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ـ نخّلي الدقيق والكاكاو معًا، ثم أضيفيهما إلى الخليط تدريجيًا مع التقليب برفق حتى تصبح القوام متجانسًا.

ـ صبي الخليط في الصينية. يمكنك أن تضيفي قطع شوكولاتة أو مكسرات حسب الرغبة.

ـ أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة على رف متوسط، إلى أن تصبح القشرة العلوية ثابتة ويصبح الداخل طرِيًا وشهيًا.  

ـ أخرجي البراونيز من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقطيع.

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

نصائح لإتقان الوصفة البراونيز

ـ لا تفرطي في الخبز لكي تبقى البراونيز طرية من الداخل.

ـ يمكن إضافة رشة ملح خشن على الوجه قبل الخبز لتباين النكهات.

ـ جربي تقديمها مع آيس كريم فانيلا أو صوص شوكولاتة لتعزيز الطعم.

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

مدة التحضير

10 دقائق للخلط والإعداد

30–35 دقيقة للخبز

الوقت الإجمالي التقريبي: 45 دقيقة

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للشيف نادية السيد... طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

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