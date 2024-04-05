موبايل Realme مكسر الدنيا.. وحش الميزانية اتباع في دقيقة واحدة

طرحت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة والعاملة بشبكة 5G، رسميا للبيع في السوق بعد أسابيع من الترقب، ويبدو أنه حقق نجاحا باهرا بعد أن اكتسب شعبية كبيرة منذ صدوره.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت شركة ريلمي أنها باعت أكثر من 300 وحدة من الوحدات الأولى لهاتفها الجديد Realme 12x 5G، إذ تمكنت عملاقة التقنية الصينية من بيع وحش الميزانية بهذا المعدل في دقيقة واحدة فقط.

ومن المحتمل أن يرتفع الطلب على الجهاز، وذلك يرجع إلى أن Realme 12x، يقدم عرضا رائعا للقيمة مقابل المال، وهو يأتي مزودا بورقة مواصفات رائعة بسعر رخيص يبدأ من 144 دولار (أي ما يعادل 6.819 جنيها مصريا).

ريلمي تبيع أكثر من 300 وحدة من هاتفها الجديد Realme 12x 5G في دقيقة واحدة بس

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12x 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme 12X، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 625 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 12X، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتميز هاتف ريلمي Realme 12X، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 12X، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme 12X، على منفذ USB-C في الجزء السفلي، ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومقبس صوت مقاس 3.5 مليميتر، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.