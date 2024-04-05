عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل Realme مكسر الدنيا.. وحش الميزانية اتباع في دقيقة واحدة

Realme 12x
Realme 12x

طرحت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة والعاملة بشبكة 5G، رسميا للبيع في السوق بعد أسابيع من الترقب، ويبدو أنه حقق نجاحا باهرا بعد أن اكتسب شعبية كبيرة منذ صدوره.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت شركة ريلمي أنها باعت أكثر من 300 وحدة من الوحدات الأولى لهاتفها الجديد Realme 12x 5G، إذ تمكنت عملاقة التقنية الصينية من بيع وحش الميزانية بهذا المعدل في دقيقة واحدة فقط.

 

سعره نزل 2200 جنيه.. خصم رهيب على موبايل ريلمي 12 برو بلس

إمكانات ممتاز بسعر رخيص.. مقارنة بين ريلمي 11 و Realme 12

 

ومن المحتمل أن يرتفع الطلب على الجهاز، وذلك يرجع إلى أن Realme 12x، يقدم عرضا رائعا للقيمة مقابل المال، وهو يأتي مزودا بورقة مواصفات رائعة بسعر رخيص يبدأ من 144 دولار (أي ما يعادل 6.819 جنيها مصريا).

ريلمي تبيع أكثر من 300 وحدة من هاتفها الجديد Realme 12x 5G في دقيقة واحدة بس

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12x 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme 12X، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 625 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 12X، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتميز هاتف ريلمي Realme 12X، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 12X، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي  بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme 12X، على منفذ USB-C في الجزء السفلي، ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومقبس صوت مقاس 3.5 مليميتر، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12x 5G
Realme ريلمي Realme 12x 5G Realme 12X سعر Realme 12x

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميا في مصر؟

موضوعات متعلقة

شحن خارق وإمكانات جبارة.. فيفو تطلق موبايل جديد ينافس الهواتف الرائدة

تستاهل فلوسك.. مقارنة بين شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro

اشتريه بدون تفكير.. أفضل 5 ميزات في موبايل سامسونج الجديد M55

أضرار لن تتخيلها.. برمجيات خطيرة تهدد موبايلات أندرويد

أرخص موبايلات شاومي بنظام HyperOS الجديد

الأغلى والأقوى في العالم.. مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي

مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف عالميا بسبب زلزال اليابان.. ايه اللي بيحصل؟

المواففة أو الحظر.. شروط واتساب الجديدة تهدد هؤلاء بحذف حساباتهم

ترشيحاتنا

ليلة القدر.. نصيحة للصائم في نهار رمضان لاغتنامها

الأونروا: 62% من المنازل في غزة دمرت و75% من السكان نازحون

ميني فان الرئاسة وترخيص الوزراء.. تفاصيل القرارات العاجلة من الحكومة بشأن التوكتوك

شبانة : شريف يطعن في النادي الأهلي لأجل بيراميدز

طقس عيد الفطر| أمطار على أغلب الأنحاء.. كتل هوائية قادمة من أوروبا.. تفاصيل

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

مي عمر بكيمونو سعره خرافي يثير ضجة

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ