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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2015 سعرها نزل 400 ألف جنيه وأرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

استقرار سعر أرخص سيارة هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي.. اعرف بكام

ثبتت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري، حيث لم تشهد أي زيادات جديدة أو تخفيضات تتعلق بالأسعار الرسمية، وتعد النسخة ميراج موديل 2024 هي ارخص إصدارات العلامة التجارية في مصر، وذلك عن عائلة الهاتشباك والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

أسرع سيارة من MG في مصر .. سعرها نزل 180 ألف جنيه

شهدت الأيام الماضية تراجعا في أسعار سيارات MG المقدمة بالسوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات والطرازات المطروحة في مصر، ومنها النسخة MG 6 موديل 2024، والتي تعد من أسرع سيارات العلامة التجارية.

 

مرسيدس GLA موديل 2024 للبيع "بحالة الزيرو" .. كم سعرها ؟

تعد سيارة مرسيدس GLA من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار النجمة الثلاثية، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة بإطلالة رياضية وتصميم عصري، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

 

كيا سبورتاج 2016 "هاي لاين" فبريكا .. بهذا السعر

ظهرت السيارة كيا سبورتاج للبيع على الإنترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، إلى جانب إنتمائها للفئة عالية التجهيزات HIGHLINE PLUS.

 

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر الاصدارات اليابانية التي انطلقت بالسوق المصري، حيث اكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى الاعتمادية وانتمائها للصانع الياباني المخضرم، ولكنها الأيام الماضية ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة تخطت حاجز المليون جنيه.

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تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

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