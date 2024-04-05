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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا سبورتاج 2016 "هاي لاين" فبريكا .. بهذا السعر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2016

ظهرت السيارة كيا سبورتاج للبيع على الإنترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، إلى جانب إنتمائها للفئة عالية التجهيزات HIGHLINE PLUS.

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تأتي السيارة كيا سبورتاج ضمن موديلات 2016، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة السيارات الرياضية الشهيرة، وزودت النسخة صاحبة هذا الموضوع بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي، مع مدخل AUX وusb.

كيا سبورتاج موديل 2016

كما تضم السيارة كيا سبورتاج 2016 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، مرايات جانبية كهربائية، ريموت تحكم، مكيف هواء، سبويلر خلفي، جنوط، وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق.

كيا سبورتاج موديل 2016

وزودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2016 ببرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الثبات الالكتروني، ومثبت للسرعة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 133 حصانا.

كيا سبورتاج موديل 2016

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2016

 

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2016 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على الانترنت بسعر 999 ألف جنيه.

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