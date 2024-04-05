أسرع سيارة من MG في مصر .. سعرها نزل 180 ألف جنيه

شهدت الأيام الماضية تراجعا في أسعار سيارات MG المقدمة بالسوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات والطرازات المطروحة في مصر، ومنها النسخة MG 6 موديل 2024، والتي تعد من أسرع سيارات العلامة التجارية.

وشهدت السيارة MG 6 موديل 2024 تراجعًا في أسعارها الرسمية بلغ 180 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها 175 ألف جنيه، لتبدأ أسعار السيارة من مليون و89 ألف و220 جنيه بدلاً من مليون و400 ألف و990 جنيه.

MG 6 موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أسرع سيارة تقدمها MG في مصر بعد التخفيضات الجديدة

تتسارع السيارة MG 6 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7 ثواني، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 169 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

MG 6 موديل 2024

ويمكن للسيارة MG 6 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، وتستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 7 غيار.

MG 6 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة MG 6 موديل 2024 بعد التخفيضات الأخيرة

الفئة الأولى MG 6 موديل 2024 بسعر مليون و89 ألف و220 جنيه بدلاً من مليون و400 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية MG 6 موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف و990 جنيه.