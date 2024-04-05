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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس GLA موديل 2024 للبيع "بحالة الزيرو" .. كم سعرها ؟

مرسيدس GLA موديل
مرسيدس GLA موديل 2024

تعد سيارة مرسيدس GLA من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار النجمة الثلاثية، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة بإطلالة رياضية وتصميم عصري، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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وظهرت السيارة مرسيدس GLA موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع مفهوم الفبريقا من الداخل والخارج، وضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات.

مرسيدس GLA موديل 2024 

وتضم مرسيدس GLA موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، حساسات حركة أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، كاميرا، نوافذ كهربائية، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك.

مرسيدس GLA موديل 2024 

وزودت السيارة مرسيدس GLA موديل 2024 بفتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، مقاعد ذات تحكم كهربائي، قفل مركزي، وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP.

مرسيدس GLA موديل 2024 

تحتوي سيارة مرسيدس GLA على شاشة كبيرة الحجم مع لوحة عدادات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرش من الجلد الفاخر، سبويلر خلفي، بينما تعتمد فنيًا على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 163 حصان و250 نيوتن متر، 4 سلندر.

 

سعر السيارة مرسيدس GLA موديل 2024 

 

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 3 مليون و300 ألف جنيه.

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