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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|جوجل تضيف تحديث جبار لـ Gmail على أندرويد.. تسريبات تكشف أسرار وحش Redmi القادم من شاومي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا للرسائل الطويلة.. جوجل تضيف تحديث جبار لـ Gmail على أندرويد

 

حصل تطبيق جيميل Gmail، على ترقية كبيرة ستجعله أقرب إلى ما يعادله على سطح المكتب، حيث يقدم التحديث الأخير من جوجل Google، لتطبيق البريد الإلكتروني على أندرويد ميزة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

 

سامسونج Galaxy Z Flip 5 في عروض لا تقاوم.. رخص 7400 جنيه

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5 من سامسونج، حاليا في عددا من العروض المميزة بمناسبة عيد الفطر، حيث انخفض سعر الهاتف القابل للطي ليتمكن الكثير من شراء الجهاز  ذو التصميم الصدفي الرائع مقابل سعر أرخص بكثير من تكلفته الأصلية.

بكاميرا 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف أسرار وحش Redmi القادم من شاومي

تعتزم العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة "شاومي"، إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Turbo الجديدة في الصين قريبا، حيث سينطلق Redmi Turbo 3، ضمن الفئة متوسطة ​​المدي، والذي سيعيد تعريف الهواتف ذات المواصفات العالية بسعر يناسب الكثيرين.

 

يجهلها الكثيرون.. أسهل طريقة لـ تثبيت تطبيقات أندرويد بدون "جوجل بلاي"

واحدة من أكبر وأشهر المزايا التي يتمتع بها نظام أندرويد، هي انفتاح النظام والتي تجعله أكثر مرونة في الاستخدام مع توفير خيارات أكثر لمستخدميه، من بين إحدى أهم مزاياه هي القدرة على تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play.

 

هتشجعك تشتريه.. 5 مميزات في وحش شاومي Redmi Note 13 Pro+

يعد Redmi Note 13 Pro Plus أقوى هاتف ذكي ضمن تشكيلة شاومي الجديدة “ريدمي نوت 13”، يصمد هذا الوحش المتاح للبيع عالميا، أمام أربعة هواتف ذكية أخرى بالمجموعة بفضل مواصفاته وميزاته الرائعة إلى جانب تصميمه المتين المقاوم للصدمات والمضاد للماء، مما يجعله خيارا رائع يستحق الشراء.

 

محدش يعرفها.. حمل مقاطع ريلز من إنستجرام بطريقة ولا أسهل

يصعب على رواد منصة الصور الشهير إنستجرام Instagram، في حال أعجبهم مقطع فيديو قصير ضمن خاصية ريلز Reel منشورا بالموقع، حيث يتعين عليهم القيام بتسجيل فيديو للشاشة بهاتف آخر، أو التقاط فيديو يعادل لقطة الشاشة مما يسمح لهم بتخزين المقطع القصير على هواتفهم والوصول إلى المعلومات الموجودة به في أي وقت.

 

باللون الأحمر الناري.. شاهد أحدث موبايلات فيفو بتصميم خاص ومحدود

احتفالا بإتمامها 4 سنوات في السوق الهندي، طرحت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو، إصدار محدود من هاتف iQOO 12 الرائد، ويأتي إصدار iQOO 12 Anniversary Edition باللون الأحمر تطلق عليه الشركة اسم “Desert Red”.

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