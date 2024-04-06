محدش يعرفها.. حمل مقاطع ريلز من إنستجرام بطريقة ولا أسهل

يصعب على رواد منصة الصور الشهير إنستجرام Instagram، في حال أعجبهم مقطع فيديو قصير ضمن خاصية ريلز Reel منشورا بالموقع، حيث يتعين عليهم القيام بتسجيل فيديو للشاشة بهاتف آخر، أو التقاط فيديو يعادل لقطة الشاشة مما يسمح لهم بتخزين المقطع القصير على هواتفهم والوصول إلى المعلومات الموجودة به في أي وقت.

وأثناء استخدام أداة تسجيل الشاشة، سيتم حفظ مقطع ريلز Reel بدون شعار إنستجرام، ولكن بدلا من استخدام أداة تسجيل الشاشة لالتقاط مقطع فيديو، سنوضح لكم فيما يلي طريقة سهلى لـ تنزيل مقاطع ريلز من على إنستجرام بدلا من تسجيلها على الشاشة.

كيفية تنزيل مقاطع ريلز على إنستجرام

أضاف إنستجرام تحديثا رئيسيا لخاصية ريلز خلال العام الماضي، مما يتيح لمستخدميه القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو القصيرة التي إعجبتهم، إليك كيفية القيام بذلك:

1. حدد موقع مقاطع الريلز الذي تريد تنزيله على هاتفك.

2. يمكنك بسهولة الانتقال إلى الملف الشخصي للمنشئ والنقر فوق علامة التبويب "Reel " (الأيقونة المربعة التي تحتوي على رمز التشغيل بداخلها).

3. قم بالبحث عن مقطع "الريلز" الذي تريد الاحتفاظ به على هاتفك.

4. أثناء تشغيل المقطع، اضغط على أيقونة المشاركة، التي تشبه الطائرة الورقية، في صف أيقونات الدائرة بالأسفل، اضغط على تنزيل.

5. بمجرد الانتهاء من تنزيل الفيديو، يمكنك العثور على مقطع Reel داخل تطبيق معرض الصور الخاص بك.