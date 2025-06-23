سهر الصايغ تتفاعل مع جنون الكركم.. برنسة تعلق بطريقتها الخاصة

تصدر تريند «الكركم» منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أثار دهشة مستخدمي الإنترنت خاصة الأطفال بفضل لمعان حبيباته عند تحريكها تحت الضوء، ليبدو وكأنه «تراب الأساطير» الذي اشتهرت به شخصية «تنة ورنة» في أفلام ديزني الشهيرة.

وتداول مستخدمو منصات مثل «تيك توك» و«إنستجرام» مقاطع فيديو تظهر آباء وأمهات وهم يشاركون أطفالهم تلك اللحظة الساحرة، وسط ردود أفعال بريئة ومليئة بالدهشة، حصدت آلاف المشاهدات والإعجابات في وقتٍ قصير.

من جهتها، لم تفوّت الفنانة سهر الصايغ فرصة التفاعل مع التريند، حيث نشرت مقطع فيديو طريف على حسابها الرسمي، ظهرت فيه بشخصية «برنسة» التي جسدتها في مسلسل حكيم باشا. وعلّقت مازحة: «تجار الكركم دلوقتي»، في إشارة ساخرة إلى الإقبال الكبير على شراء الكركم لمجرد المشاركة في التريند.

وظهرت سهر في الفيديو وهي تجلس بهدوء وبملامح مفعمة بالاستمتاع والراحة، وكأنها واحدة من المستفيدين من رواج «الكركم» هذه الأيام، وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بخفة ظلها وربطها الذكي بين الفن والواقع.