الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

تفوق تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام Instagram، على منافسه الصيني للفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، في تصنيف جديد بعد أن ساعدته أحدث مزاياه على استعادة مكانته التي خسرها أمام منافسه المملوك للصين.

ووفقا لبيانات Sensor Tower، نما إجمالي عدد تنزيلات تطبيق إنستجرام بنسبة 20% خلال العام الماضي، ليصل إلى 768 مليون عملية تنزيل، مقارنة بالعام السابق 2022 ، مما يجعل التطبيق المملوك لشركة "ميتا"، التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم خلال 2023.

إنستجرام ينتزع لقب “الأكثر تنزيلا” من منافسه تيك توك

وبالمقارنة مع منافسه الصيني، فقد ارتفع عدد تنزيلات تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس"، ومقرها بكين بنسبة 4% إلى 733 مليون خلال الفترة نفسها، وكان TikTok هو الأكثر تنزيلا على مستوى العالم بين عامي 2018 و2022.

وتشير الإحصائيات إلى أن منصة مشاركة الصور التابعة لشركة "ميتا"، حققت نجاحا في استهداف مستخدمين جدد، حيث حدد الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، نمو تيك توك باعتباره من بين أكبر التهديدات لإمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ومع احتدام المنافسة بين الخدمتين على مستوي العالم، تمكن إنستجرام من جذب الملايين من المشتركين الجدد من الجيل Z بفضل ميزاته الجديدة، ففي عام 2020 قدم ميزة ريلز Reels، والتي سمحت للمستخدمين بمشاركة مقاطع قصيرة، وهي تعد نسخة مقلدة من ميزات الفيديو واسعة الانتشار الخاصة بـ تيك توك.

وقالت شركة استخبارات السوق Sensor Tower""، التي جمعت البيانات، إن انتعاش إنستجرام "كان مدفوعا بشعبية ميزة Reels"، بالإضافة إلى وظائفها الأخرى مثل مشاركة الصور وميزة اختفاء القصص في الفيديو، وهي أيضا ميزة مقلدة من تطبيق سناب شات.

وعلى صعيد أخر، لا يزال تيك توك يحصد تفاعلا أكبر، إذ قضي أكثر من مليار مستخدم نشط حول العالم، في المتوسط 95 دقيقة على تيك توك في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 62 دقيقة قضاها المستخدمين على إنستجرام ، و30 دقيقة على تطبيق إكس (تويتر)، و19 دقيقة على سناب شات.

وأظهرت بيانات شركة استخبارات السوق Sensor Tower""، ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهريا على إنستجرام إلى 1.47 مليار، بزيادة 13 مليون في الربع الأخير من عام 2023، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا على تيك توك حوالي 1.12 مليار، وهو ما يشكل انخفاضا بمقدار 12 مليون في الأشهر الثلاثة الخيرة من العام الماضي.

وتشير تقديرات شركة "Sensor Tower" إلى أن "بايت دانس" الصينية، حققت إيرادات تزيد عن 4 مليارات دولار من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق العام الماضي، مقارنة بـ 143 مليون دولار لشركة إنستجرام.

وفي عام 2023، حقق متجر TikTok Shop، حوالي 1.1 مليار دولار من إجمالي إيرادات البضائع في الولايات المتحدة، وهي القيمة الإجمالية للسلع المباعة على منصته، وفقا لإحصاءات "تيك توك" المالية الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، وفي عام 2024، حققت المنصة أكثر من 500 مليون دولار من إجمالي قيمة المبيعات الإجمالية في الولايات المتحدة.