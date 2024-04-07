باحث بشئون السياحة والآثار: الدولة اقتربت من افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الكاتب الصحفي حسام زيدان، الباحث في شئون السياحة والآثار، أن مصر بها سياحة ليست موجودة في أي دولة وهي “سياحة الشوارع”، مشيرا إلى أن مصر بها العديد من الشوارع السياحية، أشهرها “شارع المعز”.

وقال حسام زيدان، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة عملت على حل المشاكل التي كانت تواجه حجز التذاكر بشكل مميكن، وأونلاين، فأصبحت هناك سهولة في زيارة الأماكن الأثرية.

وأضاف الباحث في شئون السياحة والآثار، أن الدولة اقتربت من افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه سيكون هناك ربط بين المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، بوجود وسائل مواصلات مميزة.