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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدى البلد يؤكد انتفاء علاقة فندق الميراج بقضية الاستيلاء على أموال ضرائب فيلات التجمع

أرشيفية
أرشيفية

نشر موقع صدى البلد خبرا عن الاستيلاء علي أموال فندق الميراج ويؤكد الموقع أنه لا توجد أي علاقة لفندق الميراج بتلك القضية ولا محتوياتها وان المقصود كان التجمع الأول. 

وأحالت  نيابة الأموال العامة العليا مسئول بمصلحة الضرائب العقارية الي محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الضرائب العقارية التي يتم تحصيلها من المواطنين بالتجمع الأول .
 
جاء بأمر الاحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا مسئول تحصيل  من الممولين الكائن وحداتهم بنطاق اختصاصه الوظيفي عن منطقة التجمع الاول  اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره اثنان مليون وخمسة الاف ومائتان ثلاثة خمسون جنيه قيمة الفارق بين إيراد  الضرائب العقارية التي حصلها من الممولين وبين ما ورده فعلياً لجهة عمله.
 

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