اشتري وأنت مغمض..أحدث موبايل شاومي في عيد الفطر تحت 5000 جنيه

قامت شركة شاومي في السوق الهندي بشكل رسمي بالكشف عن أحدث الهواتف الإقتصادية، حيث كشفت عن Xiaomi Redmi A3 الجديد كُليًا، وأعلنت الشركة عن مواصفاته الكاملة وعن سعره الرسمي. ويمتاز الهاتف بالتصميم الفخم في الفئة الإقتصادية، مع شاشة داعمة لمعدل تحديث مرتفع 90 هيرتز.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A3

• شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.71 بوصة بدقة 720×1650 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 268 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 90 هيرتز







• طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

• معالج ميدياتك Helio G36 ثماني النواة، الـ4 أنوية الأقوى من نوع Cortex A53 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي PowerVR GE8320

• نظام تشغيل Android 14 Go Edition

• مساحة تخزين 64 جيجا مع 3 جيجا رام او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

• كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسة 0.08 ميجا بيكسل للذكاء الإصطناعي

• الكاميرات الخلفية معها فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

يبدأ سعر هاتف Redmi A3 من 87 دولار أمريكي أي أقل من 5000 جنيه مصري.