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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"متبقيات المبيدات" يختتم البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من موريتانيا

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من جمهورية موريتانيا والذي استمر لمدة شهر كامل.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة ودول القارة الأفريقية، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، ونقل الخبرات الفنية المتميزة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وأشارت مدير المعمل إلى أن هذا التدريب الدولي تم بقسمي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز التدريب التابع للمعمل، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وتابعت أن التدريب الذي تم إجراؤه داخل قسم متبقيات المبيدات جاء تحت عنوان "الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية"، وتم باستخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورًا على مستوى العالم في مجال فحص متبقيات المبيدات.

وأضافت أن من أهم العناصر التي اشتمل عليها البرنامج التدريبي بقسم متبقيات المبيدات: (تصنيفات المبيدات، الكيمياء، اللوائح، التطبيقات، آلية العمل)، تحضير محاليل معايير المبيدات وتأكيدها، طرق تحليل متبقيات المبيدات، فضلًا عن تحضير العينات، الاستخلاص، التنظيف، المعايرة، إعداد التقارير، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الصيانة، والطرق المختلفة للكشف عن بقايا المبيدات في عينات الأغذية باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، فضلًا عن تنظيم وإدارة ضمان الجودة ومراقبة الجودة في مختبر بقايا المبيدات، وفقًا لمتطلبات الآيزو.

ونوهت عبداللاه بأن التدريب الذي تم بقسم العناصر الثقيلة في الأغذية جاء تحت عنوان: "طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة في العينات الغذائية والبيئية"، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة، تم خلاله التدريب على عدة موضوعات ومن أهمها مصادر التلوث، السمية، التشريعات الدولية ذات الشأن للعناصر الثقيلة في الأغذية والبيئة، تحضير محاليل العناصر الثقيلة القياسية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير العناصر الثقيلة، طرق تحليل وتقدير العناصر الثقيلة في العينات الغذائية، طرق تحليل وتقدير العناصر الثقيلة في العينات البيئية، تنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقًا لمواصفة الآيزو القياسية، إجراءات مراقبة الجودة الداخلية للإجراءات التحليلية.

وأوضحت مدير المعمل أن المعمل نظم خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 أكثر من أربعة برامج دولية لدول أفريقية وعربية منها السنغال وتونس وموريتانيا في مجال فحص ملوثات سلامة الغذاء.

متبقيات المبيدات موريتانيا الزراعة العناصر الثقيلة

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