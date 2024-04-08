تحرير 83 محضرا للمخابز ومصادرة 1.5 طن زيت مجهول في حملات بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة حالة الأسواق والمرور على المخابز والهايبرات والسوبر ماركت.



وقالت مديرية التموين بالقليوبية أن الحملات أسفرت عن تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز وتصرف ومراجعه رصيد الماكينة، وذلك ضمن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية داخل مركز قليوب.



وتابعت المديرية أنه بالنسبة لحملة إدارة تموين القناطر الخيرية، تم تحرير 8 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، كما تم تحرير محضر جنحة ضد مصنع وتعبئة السناكس لممارسة نشاط بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، كما تم ضبط 6 شكائر مكتسبات طعم، و1800 كرتونة مقرمشات، ونصف طن زيت مجهول المصدر، ونصف طن ذرة صفراء.



أما حملة إدارة تموين قها، فقد تم تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات، وكذلك حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، فقد تم تحرير 14 مخالفة لمخابز بلدية لنفس المخالفات، وأيضا حملة إدارة تموين بنها تم تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لذات المخالفات السابقة، وأخيرا حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير 14 مخالفة لمخابز بلدية.