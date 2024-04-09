بديل مبابي| باريس سان جيرمان يخطط لخطف جوهرة بلباو من برشلونة

يسعي باريس سان جيرمان لمطاردة صفقة جديدة يريد برشلونة حسمها في خط هجومه.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن برشلونة يرغب في ضم نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو، خلال صيف 2025، بعد أن ينجح النادي الكتالوني في تعديل أوضاعه الاقتصادية.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يخطط باريس سان جيرمان لتقديم مبلغ 80 مليون على طاولة أتلتيك بيلباو، للحصول على خدمات نيكو ويليامز.

وأشار إلى أن ويليامز أحد لاعبين طلب لويس إنريكي، مدرب باريس، التعاقد معهما في الصيف المقبل لتعويض الرحيل المنتظر لكيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وأوضح أن إنريكي معجب للغاية بقدرات ويليامز، وسبق أن ضمه إلى منتخب إسبانيا عندما كان مدربا للماتادور.

وذكر البرنامج الإسباني أن الشرط الجزائي في العقد السابق لويليامز كان يبلغ 50 مليون يورو، لكنه أصبح أعلى بعد التجديد.