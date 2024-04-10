للمرة الثانية على التوالي .. المغرب يستضيف بطولة أفريقيا لكرة الصالات غدًا

يستعد المغرب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات، خلال الفترة من 11 وحتى 21 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتقام مباريات البطولة في صالتي مولاي الأمير عبد الله وابن ياسين في العاصمة المغربية الرباط، حيث سيشارك في كأس الأمم الإفريقية للصالات 8 منتخبات، على رأسها منتخب مصر، ومنتخب المغرب صاحب الضيافة.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل الصالات برصيد ثلاثة ألقاب، يليه منتخب المغرب حامل اللقب والذي يملك في رصيده في بطولتين.

وكانت المغرب قد احتضنت منافسات البطولة القارية في نسختها الماضية عام 2020، في مدينة العيون، وتوج بلقبها المنتخب المغربي.

وتكتسب بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات أهمية كونها مؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى ببطولة إفريقيا للمونديال مباشرة.

وكانت قرعة البطولة الإفريقية التي أقيمت يوم 7 مارس الماضي قد أسفرت عن تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات "المغرب وأنجولا وغانا وزامبيا"، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات "مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا".

وبطولة إفريقيا لكرة الصالات تعد تأكيدا جديدا للتفوق المغربي خلال الفترة الأخيرة في المجال الرياضي من خلال استضافة العديد من الأحداث والمسابقات القارية والعالمية والتي كان آخرها وأهمها الفوز باحتضان بطولة كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وكذلك استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكانت المغرب خلال الفترة الماضية قد نجحت في تنظيم عدد من البطولات وأبرزها بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين عام 2018، وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل الصالات عام 2020، وبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات في نسختها الماضية، وكذلك نسختها القادمة خلال العام الحالي، إلى جانب بطولة كأس العالم للأندية 2023، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما خلال عام 2023 أيضا، بجانب فوز المملكة باستضافة خمس نسخ مقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

ويأتي هذا في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه العاهل المغربي الملك محمد السادس للملف الرياضي من خلال تطوير البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية، واحتضان أكبر وأهم البطولات القارية والعالمية.