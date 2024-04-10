وصول الرئيس السيسي إلى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الفطر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، من المركز الثقافي الإسلامي.

ومن المقرر أن يشارك أبناء شهداء مصر في احتفالية العيد التى ستقام عقب أداء الصلاة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

وتبادل الرئيس السيسي التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك.