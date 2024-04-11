انقطاع المياه عن بعض المناطق في البياضية والحبيل بالأقصر.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه سوف يتم قطع المياه عن منطقة رواج وبعض مناطق من البياضية والحبيل صباح غداً الجمعة ١٢ أبريل، من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٣ بعد منتصف الليل، وذلك لأعمال صيانة الطلمبات بمحطة مياه الشرب بالرضوانية.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.