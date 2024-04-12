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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: تهديد إيران حقيقي وسنفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل

جون كيربي
جون كيربي

تطرق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الجمعة، إلى التهديدات الإيرانية، قائلا خلال مؤتمر صحفي إن "البيت الأبيض يتابع الوضع عن كثب، وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل".

وقال إن التهديد حقيقي، وتركيزنا هو ضمان أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه وقادرة على الدفاع عن نفسها".

ولم يجب كيربي على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل بشكل مباشر، لكنه أضاف: "لقد وجه الرئيس بايدن فريقه الأمني ​​أننا سنأخذ التزامنا بالدفاع على محمل الجد تجاه إسرائيل”.

وقال مسئول أمريكي كبير، إن "بياناتنا الاستخباراتية تشير إلى احتمال كبير لهجوم إيراني ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف: "نقوم بنقل قدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة لتعزيز الردع الإقليمي وحماية قواتنا".

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تلقي تحديث مبكر وإجراء مشاورات قبل أي رد إسرائيلي على هجوم إيراني، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

التهديدات الأيرانية مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض جون كيربي امن اسرائيل إسرائيل ايران

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