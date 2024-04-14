بعد حملة المخدرات هتجرك للنهاية.. زيادة أعداد المتصلين بصندوق الإدمان

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "الفيس بوك" فيديوجراف عن نتائج حملة "المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات ".



وتضمن الفيديو جراف نتائج الحملة على مدار أسبوعين ،من حيث زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلقي العلاج المجاني وفى سرية تامة أيضا الفئات العمرية ،ومدى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الحملة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.



مرفق لينك الفيديو



https://fb.watch/rqROv-7jFE/?mibextid=cr9u03