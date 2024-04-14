انتهاء إجازة عيد الفطر.. موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

ساعات قليلة وتنتهى إجازة عيد الفطر المبارك ، ومع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك شهد محرك البحث العالمى جوجل تساؤلات من جانب المواطنين بشأن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالاستعداد لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم ، المقرر لها أن تكون يوم الجمعة 26 إبريل الجاري، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

وحددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وطبقت المحافظات يوم الأحد 10 مارس الماضي، مواعيد شهر رمضان لفتح وغلق المحال فى شهر رمضان، حيث تغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا.

المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.