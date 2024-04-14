عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتهاء إجازة عيد الفطر.. موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

المحلات
المحلات

ساعات قليلة وتنتهى إجازة عيد الفطر المبارك ، ومع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك شهد محرك البحث العالمى جوجل تساؤلات من جانب المواطنين بشأن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالاستعداد لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم ، المقرر لها أن تكون يوم الجمعة 26 إبريل الجاري، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

وحددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وطبقت المحافظات يوم الأحد 10 مارس الماضي، مواعيد شهر رمضان لفتح وغلق المحال فى شهر رمضان، حيث تغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا.

txt

انتهاء إجازة عيد الفطر اليوم.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

txt

غلق المحلات التجارية في هذه الحالة طبقا للقانون

txt

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضراً تموينياً لأصحاب المحال والمخابز المخالفة بقلين

txt

ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

txt

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويغلق المحال المخالفة

txt

محافظ كفر الشيخ: تحرير 13 محضرًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة ببلطيم

txt

محافظ القاهرة: تلقي 12 ألف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص

txt

مفاجأة.. التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من مواعيد الغلق بشهر رمضان|فيديو

txt

لضبط المخالفات .. حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز بكفر شكر

txt

التموين تكشف حقيقة رفع المحلات الأسعار قبل بدء الأوكازيون

txt

لتوفير الكهرباء .. الداخلية تتخذ إجراءات ضد المحلات المخالفة لمواعيد الغلق

txt

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً
6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

عيد الفطر اجازة عيد الفطر المواعيد الصيفية المحلات انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية.. وإسرائيل لم تفهم تحركنا

الصحة: تنفيذ 37 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة وتأهيل 1050 صيدلياً في 10 محافظات

عشرات الصواريخ والطائرات.. الحوثيون يتأهبون تحسبا لرد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

الزراعة: نسعى إلى تجاوز الصادرات لـ 8 ملايين طن هذا العام

10 درجات فرق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بعد الهجوم على إسرائيل.. ألمانيا: إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

قد تصيبك بالسرطان.. احترس| 7 أجزاء لا تأكلها في الدواجن

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ