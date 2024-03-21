التموين تكشف حقيقة رفع المحلات الأسعار قبل بدء الأوكازيون

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين بشئون الرقابة، إن الهدف من الأوكازيون الشتوي هو قدرة التاجر للتخلص من المخزون الخاص به، مشيرًا إلى أن الأوكازيون جاء لتنشيط حركة التجارة الداخلية بمصر، وبالتالي يكون هناك نمو واستهلاك المواطنين من شأنه أن يرفع عجلة الوتيرة الاقتصادية داخل مصر.

وأضاف أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين بشئون الرقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه بمجرد الإعلان على الأوكازيون كان المواطنون يذهبون للأسواق ويرون الأسعار قبل الأوكازيون، ويرون أن هناك مصداقية كبيرة به.

وتابع أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين بشئون الرقابة، أنه نتيجة للحملة التوعوية التي قامت بها وزارة التموين قبل الأوكازيون للتجار وإبلاغهم بالعقوبات المنتظرة نتيجة مخالفة التعليمات، وبالتالي هناك وعي للتجار، لافتًا إلى أن الجودة مهمة جدًا للمفتشين.