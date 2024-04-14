10 نصائح لطلاب المدارس للعودة النشيطة للمذاكرة بعد إجازة عيد الفطر

قدّم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح هامة لطلاب المدارس للعودة النشيطة للمذاكرة بعد اجازة عيد الفطر.

حيث قال الدكتور تامر شوقي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : بعد مرور شهر رمضان واجازة عيد الفطر يشعر الكثير من الطلاب بقدر من الخمول وانخفاض الاستعداد للمذاكرة ، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي في ضوء نتائج الدراسات النفسية التى أثبتت ذلك.

وأضاف الدكتور تامر شوقي : هناك بعض النصائح لمساعدة الطالب على العودة إلى الاستذكار مرة أخرى بفعالية ونشاط بعد اجازة عيد الفطر تتضمن ما يلي :

تنظيم الطالب مواعيد نومه واستيقاظه والثبات على المواعيد الجديدة

يفضل قدر الإمكان النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا في حوالى السادسة صباحا لبدء الاستذكار وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستيعاب والتحصيل، مع تجنب السهر ليلا قدر الامكان، لأنه مرهق وتقل فيه قدرة الطالب على الاستيعاب.

التقليل قدر الإمكان من استخدام الطالب الموبايلات لما تسببه من تشتت وتضييع للوقت

تحفيز الطالب لنفسه من أجل العودة بنشاط مرة أخرى للاستذكار من خلال تذكره دائما انه استذكر أجزاء كبيرة من المقررات، كما ستكون هناك اجازة طويلة عقب الامتحانات

ان يضع الطالب في اعتباره ان الفترة الحالية هي فترة انتقالية بين شهر رمضان والعيد من ناحية(حيث تتغير فيهما عادات الحياة اليومية والتى قد لا تكون مستقرة ) وعودة الحياة المستقرة من ناحية أخرى، وهذه الفترة يعاني منها أغلبية الطلاب وليس هو وحده فقط ولكنها سرعان ما ستزول مع اعادة ترتيب روتينيات الحياة اليومية

ان يضع الطالب خطة وجدول للاستذكار خلال الفترة القادمة

الحرص على عدم تضييع اي وقت خلال الفترة القادمة لانه اخذ ما يكفيه من اجازة وراحة تكفي لاستعادة نشاطه وطاقاته للاستذكار مرة أخرى بهمة ونشاط

البدء في استكمال استذكار باقي الدروس التى لم يستذكرها مطلقا ، مع تخصيص جزء من الوقت في نهاية اليوم لمراجعة ما قام باستذكاره

ان يضع الطالب في اعتباره الحرص على انتهائه من استذكار جميع المقررات(ومراجعة بعضها ) قبل فترة كافية من الامتحانات تكفي لمراجعة الدروس التى استذكرها لأول مرة