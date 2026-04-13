مضحكة للغاية.. إيران تسخر من تهديدات ترامب بشأن الحصار البحري

قلل قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، من شأن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على بلاده، واصفًا تلك التصريحات بأنها “مضحكة للغاية” ولا تستند إلى واقع عسكري.

وأكد إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد، أن القوات البحرية الإيرانية تتابع بدقة جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة، مشددًا على أن بلاده تمتلك القدرة الكاملة على رصد أي تحرك معادٍ والتعامل معه في الوقت المناسب.

وأضاف أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة ليس بعيدًا عن أعين القوات الإيرانية، لافتًا إلى أن أي محاولات لفرض قيود بحرية على إيران ستواجه برد محسوب، في ظل الجاهزية العالية للقوات البحرية.