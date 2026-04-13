أستراليا: أمريكيا لم تطلب مشاركتنا في تأمين مضيق هرمز

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الولايات المتحدة للمساهمة في جهود فرض السيطرة على مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حلف شمال الأطلسي أبدى اهتمامه بالمشاركة في تأمين المضيق، متوقعاً انضمام عدة دول إلى هذه الجهود.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أن واشنطن تعتزم تعزيز وجودها البحري عبر إرسال مزيد من كاسحات الألغام، لافتاً إلى أن بريطانيا ودولاً أخرى قد تدعم هذه الخطوة بإرسال سفن مماثلة.