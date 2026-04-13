ترامب: إيران خدعتنا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على إيران، مؤكدًا أن بلاده ستمنع طهران من تصدير النفط، في إطار سياسة ضغط قصوى جديدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى واشنطن قادمًا من ميامي، إن إيران "في وضع سيئ للغاية"، مشددًا على أنها "لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ إجراءات ميدانية تشمل تقييد حركة السفن، موضحًا أنه "في تمام الساعة العاشرة من صباح الاثنين، سيدخل حظر عبور السفن في مضيق هرمز حيز التنفيذ".

وأشار ترامب إلى أن بلاده "ستعمل على فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة"، متهمًا إيران بخداع واشنطن بشأن نواياها في هذا الملف، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لا يعلم ولا يهتم" بما إذا كانت طهران ستعود إلى طاولة المفاوضات.

وفي سياق متصل، وجه ترامب انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن الولايات المتحدة أنفقت "تريليونات الدولارات" على الحلف دون أن تتلقى الدعم الكافي في المقابل.