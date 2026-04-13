اتصال هاتفي بين بوتين وبزشكيان.. ماذا دار بينهما؟

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد طرح إمكانية أن تلعب بلاده دورًا في تسوية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن روسيا لم تكن بعيدة عن المحادثات التي جرت في إسلام آباد خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن مصادر أكدت أن موسكو كانت تعتزم المشاركة بشكل مباشر عبر إرسال مبعوث إلى العاصمة الباكستانية، إلا أن تعثر المفاوضات حال دون تنفيذ هذه الخطوة.

وأضاف أن باكستان كانت قد وجهت دعوات إلى عدة أطراف دولية للمشاركة في هذه المحادثات، من بينها روسيا والصين وعدد من العواصم العربية، في إطار توسيع دائرة الوساطة بين واشنطن وطهران.

وأشار مشيك إلى أن موسكو تأمل في أن تشكل هذه المحادثات نقطة انطلاق لاستئناف المسار التفاوضي، بما يسهم في تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن روسيا ترى أن السياسات الأمريكية كانت سببًا رئيسيًا في تفاقم التوترات بالمنطقة.