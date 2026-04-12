الرئيس الإيراني لـ بوتين: مستعد لاتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن

تحدث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً استعداد طهران لاتفاق "متوازن وعادل" يضمن سلاماً وأمناً دائمين.

وأشار بازشكيان، إلى أن العقبة الأكبر تكمن في "ازدواجية المعايير والنزعات الهيمنةية لدى الجانب الأمريكي".

وأضاف أن "خطنا الأحمر هو المصالح الوطنية، وإذا التزمت أمريكا بالأطر القانونية الدولية، فلن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق".

وقال بوتين في المحادثة: "نحن ندعم السبل الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، ومستعدون للمساعدة في إيجاد حل سياسي ودبلوماسي، ونؤكد صحة مواقف إيران، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن العدوان والحصول على ضمانات أمنية".