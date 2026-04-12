بوتين يؤكد للرئيس الإيراني دعم روسيا لجهود التسوية السياسية للأزمة فى المنطقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، دعم روسيا للجهود الدبلوماسية من أجل تسوية سياسية للأزمة فى منطقة الشرق الأوسط، منوها بأهمية تطوير التعاون الثنائي في إطار المعاهدة الشاملة الاستراتيجية وفي المحافل الدولية.

وانتقد بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم "الأحد"، المعايير المزدوجة للدول الغربية، مؤكدا ضرورة احترام السيادة الوطنية لإيران.

وأعرب بوتين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن دعم ومساندة روسيا لحكومة وشعب إيران.

بدوره، قال بزشيكان إن "خطنا الأحمر هو المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وحال التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالأطر القانونية الدولية، فإن التوصل إلى اتفاق ليس بعيد المنال".

وأعرب عن استعداد إيران للمشاركة والتعاون مع جيرانها من أجل تحقيق السلام والأمن الذاتي في المنطقة "دون وجود وتدخل الدول خارج الإقليم".

كان بزشيكان قد أعرب عن امتنانه لموقف روسيا في المحافل الدولية، والهادف إلى خفض التصعيد فى المنطقة، موجها الشكر لروسيا على المساعدات الإنسانية التى قدمتها للشعب الإيراني.