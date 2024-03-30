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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويغلق المحال المخالفة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، وأغلق عدداً من المحال التجارية لمخالفة القانون.

 

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدا على أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.
 

أكد المحافظ  استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيراً إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفر الشيخ الحضري المطور بشارع صلاح سالم، موجها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

وكلف  برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية.


التقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفر الشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفر الشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.


جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ازالة الاشغالات والتعديات ازالة الاشغالات الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية

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