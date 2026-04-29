خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب محدثين إصابته بالغربية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 الجارى، تلقى قسم شرطة ثان طنطا بالغربية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مصاب بكدمات متفرقة، وطرف ثان 5 أشخاص، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام قطعة حديدية، ما أدى لإصابته.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط القطعة الحديدية المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





