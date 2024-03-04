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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم أصناف اقتصادية وغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل بلح الشام هش وخفيف زى المحلات بدون بيض 

المقادير:

-كوب دقيق

-كوب ماء

-ربع كوب زيت

-ملعقة كبيرة نشا

-ملعقة كبيرة سكر

-رشة ملح

-2 كيس فانيليا

-2 بيضة كبيرة

مقادير شربات بلح الشام

-2 كوب سكر

-كوب ماء

-ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

-عصير نصف ليمونة
 

خطوات عمل بلح الشام
 

نحضر الدقيق ونضيف له الملح والنشا.

نضع في وعاء الماء والسكر، ثم نرفعه على النار، مع التقليب، ثم نضيف الزيت، مع الاستمرار في التقليب، حتى تمام الغليان وذوبان السكر.

نضيف الدقيق مع التقليب السريع، حتى لا يتكتل الدقيق، ونهدئ النار، ونستمر في التقليب، حتى يصبح لدينا عجينة لينة.

نترك العجين حتى يبرد تماما، فلا يجب أن نضع البيض والعجين ساخنا، حتى لا ينضج البيض عند وضعه مع العجين الساخن.

بعد ذلك نضيف للعجين البيض والفانيليا، ونبدأ في العجن، حتى يتجانس العجين، وتمتزج المكونات مع بعضها، لتكون عجينة متجانسة ولينة.

نضع كمية من العجين في كيس الحلواني، ونضعه في زيت بارد تماما.

نبدأ في تسخين الزيت، وسيبدأ بلح الشام في الانتفاخ والطفو على سطح الزيت.

لا يجب تقليب بلح الشام في المرحلة الأولى من قليه، حتى نحافظ على تشكيلته.

وعندما نلاحظ أنه بدأ يتماسك، وبدأ يأخذ اللون الذهبي الفاتح، ننتشله من الزيت، حتى يهدأ قليلا ولا يستهلك زيت بكميات كثيرة  ثم نعيده للمقلاة مرة أخرى، حتى يحصل على اللون المطلوب.

وهذه الخطوة هامة في الحصول على بلح الشام، مقرمش من الخارج وهش وطري من الداخل، والحفاظ على هذه المواصفات لليوم التالي.

يوضع بعد ذلك في الشربات البارد، ويترك فيه 5 دقائق وبألف هنا 
 

بلح الشام ربع كوب زيت طريقة عمل بلح الشام بدون بيض الشربات البارد زى المحلات تسخين الزيت

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