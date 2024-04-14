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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

ساندوتيش فول وطعمية
ساندوتيش فول وطعمية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مبادرة تعمل الآن بالتنسيق مع أصحاب محلات الفول والطعمية لتوفير الفول والزيت والدقيق بأسعار مخفضة، وبالتالي تنخفص أسعار سندوتشات الفول والطعمية.

وأضاف  «عز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» أن رئيس الوزراء يجري لقاءات ومبادرات مع الجهات المختصة ووزرات التموين والتجارة والصناعة واتحاد الغرف والصناعات من أجل تخفيف العبء من على المواطنين .

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك مبادرة بين رئيس الوزراء وإتحاد منتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن إلى 80 جنيها في المزرعة، مؤكدا أن هناك انخفاضات مستمرة ومنافسات بين التجار سوف تؤدي إى خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية .

وأوضح أن هناك نسبة انخفاضات متتالية في الأسعار حتى يتم القضاء على الأسعار المرتفعة في محلات البقالة خلال شهر، مضيفا أن المنتجين والموردين اتفقوا مع رئيس الحكومة على توزيع انخفاض الأسعار على 6 أشهر.

الغرف التجارية الفول الطعمية التموين التجارة الصناعة

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ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

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