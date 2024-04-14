تصل لـ50%.. الغرف التجارية تزف بشرى للمصريين بخصوص انخفاض الأسعار| فيديو

زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاص أسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكدا أن الانخفاضات مازالت مستمرة.

وأكد «عز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن الأسعار انخفضت بنسبة من 20% إلى 50% لبعض السلع الأساسية.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك وفرة كبيرة في كافة السلع الاستراتيجية، فضلا عن الافراجات التي شهدناها الفترة الماضية .

وأشار إلى أن الدولار مازال مستقر بالسعر الجديد، موضحا بهبوط أسعار الدقيق 2000 جنيه في الطن بنسبة 12.5%، وبالتالي أسعار المخبوزات تقل، وكذلك المكرونة والأرز والفول والعدس.

