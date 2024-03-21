لضبط المخالفات .. حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بكفر شكر فى القليوبية حملة تموينية بالاشتراك مع إدارة التموين والطب البيطري للمرور على المحلات التجارية والمخابز ومحلات البقالة و الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر إن الحملة تأكدت من توافر السلع الأساسية والغذائية والاطلاع على تاريخ صلاحياتها ، وأسفرت عن تحرير عددا من المحاضر للمخالفين واتخاذ اللازم حيالهم طبقا للقانون.

وأوضح رئيس مدينة كفر شكر أن حملات المرور على المحلات والسلع الغذائية والمخابز مستمرة وبشكل مفاجئ فى كافة مناطق قرى الوحدات المحلية والمدينة لحماية المواطنين من جشع التجار وضبط الاسعار في جميع الأسواق لحماية وراحة المواطنين.